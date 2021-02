IL CASO

UDINE Fratelli contro in Friuli e ancora episodi di maltrattamenti in famiglia. L'ultimo in ordine di tempo è stato denunciato alla stazione dei carabinieri di Codroipo. I fatti sono accaduti durante il mese di gennaio. Nella giornata di martedì 9 febbraio, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Udine per l'applicazione, a carico di un settantenne residente in un comune del Medio Friuli, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal proprio fratello, un sessantasettenne residente nello stesso paese, e dalla sua famiglia, composta dalla moglie e dalla figlia. I familiari si erano rivolti ai carabinieri denunciando ripetuti episodi vessatori e minacce, ma non solo. La querela era stata presentata anche per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, oltre che per violenza privata.

A Udine invece un ragazzo minorenne, residente in provincia, è stato rapinato da un gruppo di coetanei. È successo martedì 9 febbraio, poco dopo le 22, in viale Europa Unita. Il giovane è stato avvicinato da alcuni ragazzi, che, dopo averlo minacciato, l'hanno costretto a consegnare il suo monopattino e anche una piccola somma di denaro, 15 euro in contanti. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura. La polizia sta svolgendo indagini per ricostruire l'accaduto. Furto di super alcolici infine al Carrefour del Terminal Nord. Un ucraino di 48 anni, domiciliato in città, si è trafugato quattro bottiglie di liquori, cercando di dirigersi fuori dal supermercato ma è stato individuato e bloccato, dopo una segnalazione, dai carabinieri del Norm di Udine. Il valore dei prodotti rubati ammonta a 120 euro. Tutto è stato restituito al punto vendita e l'uomo è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di furto aggravato.

È stato rintracciato, identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Udine l'automobilista che martedì mattina, a Udine, ha investito una ciclista, fuggendo senza prestarle soccorso. L'incidente si è verificato in piazzale Marco Davanzo, nella zona del terminal studenti, dove una donna di 45 anni - I.P. le sue iniziali -, urtata da una vettura che non si è fermata per prestarle soccorso, è rimasta ferita.

Dopo aver impattato con la ciclista, l'auto si è allontanata in direzione di via Boccaccio. In serata la Polizia Locale aveva lanciato anche un appello per rintracciare il pirata della strada, che pare guidasse un'auto bianca. Le indagini serrate hanno portato all'individuazione del conducente a meno di 24 ore dall'incidente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Udine dove è ancora ricoverata.

