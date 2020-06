LA STORIA

UDINE «Una magnifica avventura» per celebrare la ripartenza dell'Italia. 1.300 chilometri in bici, da Udine al Colosseo di Roma, sigillata dal gemellaggio fra il Cral della Saf Fvg e il dopolavoro di Atac Cotral, con tanto di scambio dei gagliardetti. L'idea è venuta a Gianluca Fabbroni, 45 anni, da venti in forza alla Saf come autista di bus, con una passione per i pedali.

«Di solito facciamo delle gare. Ma, con il covid, era tutto bloccato. Così, con il mio amico Andrea Dell'Oste, ingegnere che lavora all'Ater, ci siamo inventati di andare a vedere la ripartenza dell'Italia. Sapevamo che il nostro Paese era bello, ma volevamo vederlo tutto, passando per i paesini».

E così dopo la foto di rito con il direttore di esercizio della Saf Emilio Coradazzo, Barbara Bertoni dell'ufficio marketing e Franco Binutti del Cral, i due amici di pedale sono partiti alla volta della Capitale. Dalla Postumia alla Francigena, fra ciclabili e strade secondarie, si sono sciroppati 1300 chilometri, «300 il primo giorno, poi un po' meno, fino ad un minimo di 150 al giorno». E, alla fine di questa avventura, lunga sette giorni, con il tifo dei colleghi del Cral Saf, a cui Fabbroni è iscritto, il 19 giugno si sono materializzati i Fori Imperiali. Solo allora Fabbroni ha capito che ce l'aveva fatta. Per lui è stato anche una sorta di riscatto personale. Con un sospiro di sollievo.

«Sono venuto anch'io a contatto con il collega asintomatico che era risultato positivo al covid e ho dovuto fare la quarantena preventiva di due settimane. Mi sono sottoposto a due tamponi, entrambi negativi. Per questo, anche, avevo bisogno di libertà. C'era tanta voglia di riscossa e tantissima voglia di ripartire», spiega l'autista friulano.

E che Italia ha visto, fra i volti incrociati nei paesi e nelle città che ha attraversato, percorrendo otto regioni (dal Friuli al Veneto, dall'Emilia alla Liguria, e poi la Toscana e l'Umbria e il Lazio)? «Un'Italia che riparte, più consapevole dei rischi. Un'Italia che si mette in fila al supermercato. Abbiamo avuto modo di toccare con mano lo stato del turismo, dei locali e delle strutture ricettive. Mi è rimasto impresso, fra i tanti, un ristoratore delle Cinque Terre. Quella zona della Liguria, abituata a vivere del turismo estero è quella che ho trovato più in difficoltà. Lì deve ancora partire tutto: un bed and breakfast, lo abbiamo inaugurato noi, perché prima nessuno era andato a dormire in quelle stanze. Eppure, in quella desolazione, il ristoratore di Manarola aveva un entusiasmo incredibile. Ha detto che, secondo lui, ci voleva questo momento di stop per ripartire più forti di prima».

D'altronde, aggiunge, «sappiamo di avere dei bei posti in Italia, delle eccellenze che il mondo ci invidia. Il prossimo anno torneranno tutti i turisti. Ma per adesso le difficoltà ci sono».

Alla fine della lunga pedalata, a marce forzate, dal Friuli alla Capitale, il gemellaggio con i colleghi romani. Come spiega Franco Binutti, presidente del Cral della Saf (ora nel consorzio di Tpl Fvg), «il collega Fabbroni insieme al suo amico di pedale Dell'Oste hanno voluto dare un bel segnale di ripartenza attraversando sulle loro Gravel mezza nazione».

Il suggello, a Roma, con la pedalata finale assieme ai colleghi della sezione ciclismo dell'Atac capitanata da Stefano Corsi, ha visto lo scambio dei gagliardetti alla presenza del direttore Atac Cristiano Ceresatto e del presidente del dopolavoro Atac Cotral Mario Di Francesco. «Un incontro conclude Binutti che vuole essere di buon auspicio per la ripresa».

