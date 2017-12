Migranti via da Felettis di Bicinicco dopo le polemiche dell'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDABICINICCO Un anno e mezzo dopo, i profughi lasceranno Felettis di Bicinicco. Ad annunciarlo ieri Barbara Zilli, la consigliere regionale della Lega Nord invitata dai residenti a far nuovamente visita alla Corte del Sol, l'edificio dove i 14 migranti erano stati accolti nell'estate 2015 attraverso l'impegno della Cri. Da quella volta i cittadini della frazione si ritrovarono subito in un comitato, raccogliendo firme e scendendo in strada per protestare contro quella decisione, a loro dire imposta senza condivisione e senza tener conto...