MIGRANTI UDINE Scade questa notte la proroga della vecchia convenzione concessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTIUDINE Scade questa notte la proroga della vecchia convenzione concessa alle associazioni per l'accoglienza dei profughi in strutture con meno di 50 posti, prima che scatti il contratto con gli assegnatari del nuovo bando (la cordata composta da Codess Fvg, Caritas, Il Mosaico e Aracon). Una manciata di giorni che, nelle intenzioni, sarebbero dovuti servire anche a cercare di trovare delle sistemazioni alternative alla caserma Cavarzerani, dove già sono stati spostati, in due step, molti migranti sinora ospitati negli hotel sotto la...