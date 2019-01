Migranti, l'anno scorso 1.218 verbali per la protezione internazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRANIERIUDINE Sono state un terzo in più del 2017, ma poco più della metà di quelle avanzate nel 2016, quando la «rotta Balcanica» sembrava un fiume in piena. È questo il rapporto fra le 1.218 persone verbalizzate dalla Questura di Udine nel 2018 per richiesta di protezione internazionale con stesura del modello C3 (su 1.590 migranti complessivamente trattati dall'Ufficio immigrazione IV sezione) rispetto alle 887 verbalizzazioni dell'anno precedente (su 899 migranti accolti) e alle 2.165 di due anni fa sulle 2.809 unità accolte. Sono...