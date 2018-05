Migranti, Fontanini non molla: «Solo 300 e tutti alla Cavarzerani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEUDINE Non è passata nemmeno una settimana, da quando è diventato sindaco di Udine. La giunta ancora non c'è, ma Pietro Fontanini ha già mostrato quali sono le sue priorità: ieri mattina, infatti, ha incontrato il Prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, in uno dei primi colloqui ufficiali da primo cittadino.Sul tavolo, la questione dei profughi presenti sul territorio comunale: «Ho chiesto al Prefetto ha raccontato -, se si può rispettare il livello di quote stabilito dall'accordo tra Anci e ministero dell'Interno, che prevede...