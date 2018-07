Migranti, Fontanini ci riprova e cancella Aura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRATIUDINE Un bando per l'accoglienza fino al 30 giugno 2019? No. A fine 2018, chiude il progetto Aura. Il Comune di Udine ha deciso di non rinnovare la convenzione con la Prefettura per l'accoglienza di circa 320/350 richiedenti asilo in attesa di accertamento dello status di rifugiati. Ieri, infatti, Pietro Fontanini ha portato in giunta la delibera che metterà fine agli accordi con l'Ufficio territoriale di Governo che l'amministrazione Honsell aveva concordato nel 2013 e poi prorogato annualmente. Il documento del sindaco dà mandato...