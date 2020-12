LA POLEMICA

PAGNACCO A Pagnacco non si placa la polemica innescata da un gruppo di residenti, che si sono definiti Cittadini di Pagnacco, dopo l'ingresso in consiglio comunale di un nuovo componente dell'assemblea, Alberto Stefani, subentrato legittimamente in seguito alle dimissioni di altri due componenti dell'assise. Un secondo round si è avuto nei giorni scorsi, prima dell'ultima seduta dell'assemblea che si è tenuta ieri, quando i Cittadini di Pagnacco, con una lettera firmata da David Bassi, Mauro Chiarabba e Cinzia Zampini, hanno riproposto le proprie rimostranze, legate ad alcuni commenti di tenore xenofobo pubblicati dal neoconsigliere su Facebook la scorsa estate in occasione del triage dei richiedenti asilo a Castellerio. Il gruppo aveva già criticato la surroga, e nei giorni scorsi ha ribattuto sulla stessa tesi, con una missiva rovente al sindaco di Pagnacco Luca Mazzaro. «I due mesi che sono trascorsi dalla sua individuazione non ci fanno certo scordare come questa sia avvenuta in circostanze, seppur legittime, quanto meno inopportune - hanno scritto Bassi, Chiarabba e Zampini -. Durante l'estate, in occasione del triage dei richiedenti asilo a Castellerio, il signor Stefani nei suoi commenti su Fb esortava ad aprire la caccia all'extracomunitario o a dare l'olio di ricino a quelli che li accolgono, parole che al di là della trivialità, esprimono inequivocabilmente la sua fede politica, i cui disvalori sono vietati espressamente dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie». Secondo loro la giunta avrebbe «abdicato alla prerogativa deontologica imprescindibile di rappresentare tutti i cittadini, anche quelli che come noi a gran voce lo richiedono da mesi. Noi Le ricordiamo che continueremo senza sosta la nostra battaglia civile». Ma Mazzaro butta acqua sul fuoco delle polemiche: «Il consigliere ha già spiegato che ha fatto un errore, che ha sbagliato e si è scusato, come ha fatto il capogruppo dell'opposizione che ha fatto delle gravi offese sessiste verso la mia assessora e si è scusato ed è finita lì. Non so perché le scuse di Stefani non possano essere accettate nello stesso modo senza fare polemiche inutili. Stefani si è scusato pubblicamente per quello che ha scritto su Facebook, che è stato frainteso, perché se uno estrapola due frasi dal contesto è ovvio che viene frainteso. È una persona molto stimata e di cuore che fa sempre del bene. Una bravissima persona che ha commesso un errore e si è già scusato pubblicamente anche in consiglio», dice il sindaco, ricordando che il gruppo di cittadini avevano già scritto una lettera due mesi fa, quando «il consigliere ha fatto il suo primo consiglio».

Intanto, Castellerio torna di attualità come sede del covid hotel, che accoglierà fino a 25 posti. La comunità, assicura il sindaco, non dimostra preoccupazioni di sorta. «Il problema grosso della comunità, quando era stato fatto il centro quarantena dei profughi, era che quei ragazzi scappassero come è successo. Siccome le persone che arriveranno saranno accudite all'interno della foresteria e non fuori nelle tende come i migranti, non ci saranno problemi. Prima, i profughi erano allo sbando e scappavano. Queste persone malate che arrivano di certo non hanno voglia di scappare».

