«Migranti a casa loro», polemica sulla legge

COMMISSIONEUDINE Il diritto a rimanere nel proprio Paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare e il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine. Sono le principali novità contenute nelle finalità della legge regionale 19 del 2000 in materia di promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato le cui modifiche sono state illustrate ieri in Sesta commissione del Consiglio regionale dall'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Le...