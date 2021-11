Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INNOVAZIONEUDINE Le microimprese del Friuli Venezia Giulia vogliono accrescere le loro capacità manageriali per innovare digitalmente le attività e adeguarle dal punto di vista strutturale alle attese dei mercati e alle destinazioni delle produzioni. Sono infatti 206 le domande pervenute alle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia al 21 novembre scorso per accedere ai fondi regionali che supportano tali processi d'innovazione. È in...