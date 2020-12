LA STORIA

UDINE Non ha avuto esitazioni Raffaella Pistrino, 54 anni, dirigente socioassistenziale della Azienda per i servizi alla persona La Quiete di Udine, quando il direttore generale la ha chiamata per chiederle se sarebbe stata disponibile a farsi vaccinare contro il covid. Secondo lei, per chi lavora nel settore sanitario, «è un dovere». E così ora sarà una delle prime 265 persone a ricevere, domenica, una dose di farmaco per la profilassi anti-coronavirus. «Credo che alla Quiete sarà la sola in questa prima tornata, che riguarda solo poche persone. Ci sono solo poche dosi a disposizione. Questa prima tranche è più un'operazione simbolica per promuovere la campagna vaccinale. C'è un sistema ancora farraginoso di iscrizione e prenotazione», dice il direttore della struttura Salvatore Guarneri. Ed è stato proprio lui a chiederle se sarebbe stata disponibile a vaccinarsi, martedì sera.

Pistrino, che ha una formazione da operatrice sanitaria e infermiera e oggi si occupa ogni giorno di protocolli e procedure per tenere il virus lontano dalla casa di riposo, ha detto subito di sì: lo sente come un obbligo e un atto «eticamente corretto» prima di tutto verso gli anziani ospiti, circa 400, della struttura, che conta anche 60 posti letto di Rsa.

LA STRUTTURA

«Per il covid abbiamo avuto un decesso, purtroppo, con questa seconda ondata. A parte durante il primo lockdown, abbiamo mantenuto le aperture e le visite dei parenti in sicurezza, con la plastica in mezzo e le mascherine. Ma altre case di riposo hanno avuto un impatto peggiore. Qui il direttore generale è molto orientato alla prevenzione. Sono state previste mascherine Ffp2 per i dipendenti, lo screening ecopolmonare, i tamponi rapidi ogni mattina, dal 10 novembre ad oggi, a tutti i dipendenti. Stiamo parlando di 150, quasi 200 persone che entrano ogni giorno alla Quiete. Appena arrivano, ricevono la maschrina e fanno il test. Sappiamo che gli anziani sono fragilissimi».

LA SICUREZZA

«In qualità di dirigente socioassistenziale nella mia struttura, dall'inizio della pandemia, la mia attività è assorbita da protocolli, procedure, percorsi sporchi e puliti... Noi diciamo sempre che, se l'ospite è protetto, lo è anche l'operatore e che, se l'operatore è protetto, lo è anche l'anziano. La sicurezza va alla pari». Oggi, nell'area covid della struttura «ci sono 16-18 persone: per metà è in via di risoluzione e stiamo aspettando la negativizzazione per ricollocarli nei nuclei». È pensando a loro, ma anche ai colleghi che ogni giorno lavorano nella casa di riposo, che Pistrino ha deciso di pancia di vaccinarsi. «Non ho avuto dubbi. Non ho chiesto consigli. Ho detto subito di sì. Cosa mi ha detto mio marito? Scherzando, mi ha chiesto: Posso fare l'imbucato, che vengo anch'io a vaccinarmi?». Fosse per lei, metterebbe «una spilletta» a chi si vaccina, perché fosse testimonial della necessità di prevenire l'attacco del virus.

Anche fra i dipendenti della struttura di via Sant'Agostino, finora, ci sono stati pochi positivi, sostiene Pistrino. «Nella prima ondata solo un'infermiera che, appena ha saputo che una parente era positiva, ha subito avvisato. Era asintomatica. È stata bravissima. Non ci sono stati altri esiti. In questa seconda ondata ci sono stati due infermieri positivi presi in anticipo grazie al test rapido. Sono stati mandati a casa e contestualmente è stato inviato il molecolare che ha confermato la diagnosi».

Pistrino dice di non capire complottisti e negazionisti e neppure le mamme che temono i vaccini. «Io mi fido della scienza. Penso che se i negazionisti si formassero nelle sedi giuste dovrebbero riuscire a cambiare idea».

Secondo lei «il vaccino, prima arriva per tutti e meglio è. Prima sarà somministrato ai professionisti, poi agli ospiti. Bisognerà vedere se gli anziani riusciranno a formare abbastanza anticorpi. Di sicuro gli operatori, che sono ben più giovani, dovrebbero fare il vaccino per dovere etico professionale». Pistrino, che ha iniziato come assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) e poi ha fatto l'infermiera prima di approdare al coordinamento e al ruolo dirigenziale «che ricopro da poco», per il futuro ha un desiderio. «Quest'anno, di fatto, non l'ho fruito e lo vorrei anche restituito, in futuro»

Camilla De Mori

