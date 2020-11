POLITICA

UDINE «La Regione c'è per tutti e mi auguro che tutti i Comuni siano per la Regione, perché oggi dobbiamo dare risposte ai cittadini e non perderci in polemiche che non sono utili a migliorare le cose, ma a strumentalizzarle». Così ieri il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nel corso dell'intervento per spiegare la nuova ordinanza in materia di contrasto al Covid-19, ha detto la sua sulla spaccatura originatasi negli giorni scorsi tra gli amministratori locali di Centrosinistra e Centrodestra, concretizzatasi con una lettera dei primi a Fedriga critica nei confronti delle modalità con le quali la Regione sta affrontando la pandemia soprattutto in ambito sanitario sottoscritta da 140 amministratori e da una contro lettera di solidarietà al presidente inviata a poche ore di distanza da iniziali 300 amministratori che sono arrivati a 500, come ha aggiornato ieri il governatore. «Le operazioni di riconversione di ospedali e Rsa» in aree Covid, ha spiegato Fedriga, «vanno nella direzione di dare la migliore assistenza possibile». Perciò, ha aggiunto, «l'appello che faccio rispetto a certe prese di posizione avvenute nei giorni passati è che ci sia un senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, affinché capiscano che il presidente non si diverte particolarmente a far diventare una struttura un ospedale Covid o a convertire una Rsa. Lo facciamo perché c'è un'emergenza sanitaria e il virus che ci sta colpendo ha numeri molto elevati». Le prese di posizione sui riassetti, arrivate in particolare dal Palmarino ma anche dalla zona Collinare perché alcuni sindaci hanno detto di non essere stati messi a parte della rimodulazione dell'ospedale di San Daniele, Fedriga le ha perciò considerate «fuori luogo in mezzo a una pandemia». Ha invece ringraziato esplicitamente i «500 amministratori che hanno voluto inviare una lettera di solidarietà non a me ma alla amministrazione regionale e ricambio». Fedriga ha detto però di rivolgersi anche «a quella minoranza di 140 amministratori locali che hanno usato un altro tenore di lettera, dicendo che la Regione è per tutti e mi auguro che tutti i Comuni ci siano per la Regione». Per il presidente «non possiamo perderci in polemiche», perché occorre dare risposte e perché «i cittadini non meritano di vedere questo spettacolo». La Regione, ha concluso, «continuerà a muoversi con un profondo senso di responsabilità come si è mossa in questi mesi». Nella loro missiva, i 140 chiedevano al presidente di «adottare un comportamento più equilibrato e meno condizionato dall'appartenenza politica» e che «i Comuni non siano lasciati soli, che per la Regione non vi siano figli e figliastri fra i territori, perché la riforma sanitaria della Giunta Fedriga ha annientato i principi di equilibrio territoriale». Di rimando, la lettera dei 500 ha espresso «solidarietà a chi si trova in prima linea a combattere contro il coronavirus» e ha «manifestato apprezzamento nei confronti dell'operato della Giunta, confermando il pieno sostegno e la collaborazione istituzionale». Intanto ieri sera è sembrato arrivare il calumet della pace con il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli, che ieri ha commentato positivamente la nuova ordinanza Fvg. «Speriamo che oggi ci sia un reale e radicale cambio di linea», ha affermato.

Antonella Lanfrit

