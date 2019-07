Mezzo secolo di storia, svolta al femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMANZANO Tutto ha inizio con Bruno Borghese detto Toni uno dei pionieri del distretto industriale della sedia in Friuli. Nel 1969 Toni produceva vino soprattutto per hobby (in particolare il Picolit) e la cantina divenne fin dall'inizio il luogo di ritrovo per imprenditori e amici, ma la grande passione per le vigne e i terreni vocati alla produzione di vini di qualità portano ben presto Ronchi di Manzano a distinguersi nel panorama vitivinicolo della zona. Nel 1984 la svolta. Roberta Borghese figlia del noto imprenditore friulano,...