Mezzi eco per le assistenti Uno studio al fotofinish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Uno studio di fattibilità al fotofinish per non perdere i contributi stanziati dalla Regione per il progetto che mira a dotare le assistenti sociali di auto elettriche per spostarsi fra le abitazioni degli assistiti. Il Comune di Udine ha offerto il proprio sostegno all'ex Ambito socioassistenziale, confluito a suo tempo nell'Uti, per assegnare la redazione del progetto di fattibilità per quanto riguarda la parte di competenza del capoluogo. In ballo, per la sola Udine, 182.800 euro, già inseriti nel bilancio di previsione...