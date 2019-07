Metti una sera l'hacker e la cyber ecologista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RISCOPERTAUDINE È insolito e affascinante l'itinerario pomeridiano di scoperta tra architettura, arte e storia, per una visita guidata diversa al centro di Udine condotta da studenti universitari, così come sarà unico e originale l'incontro serale in Casa Cavazzini con una coppia di studiosi e creativi, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico.Si articola in questi due eventi il terzo appuntamento, il 10 luglio, del ciclo Voi siete qui, promosso dal Comune e dall'Ateneo friulano, realizzato in collaborazione con i Civici Musei e con il...