«Metterò al centro del mio progetto il lavoro e la piccola e media impresa»

L'INTERVISTAUDINE «Una serenità olimpica» e un'idea madre per il prossimo governo della Regione, cioè «Pmi e lavoro al centro». Si unirà ai tre temi cui «bisognerà pur por mano», ovvero «Uti, sanità e macchina amministrativa».È il Renzo Tondo che si palesa ormai a sera fatta, a 24 ore dalla sua designazione a candidato alla presidenza dell'Fvg per il Centrodestra. Leader in regione di Autonomia responsabile, è stato chiamato venerdì da Silvio Berlusconi per assumere un compito per il quale ha avuto poi il via libera di Ln e...