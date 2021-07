Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

METEOGRADO «Un investimento importante, che dota la Protezione civile regionale di uno strumento all'avanguardia tecnologica su un fronte sensibile come quello della previsione sempre più accurata degli eventi meteorologici». Lo ha detto a Fossalon di Grado il vicegovernatore Riccardi, in occasione della riattivazione del radar meteo dopo un periodo di stop dovuto ai lavori per il rinnovo. Si tratta di un'opera che mette a frutto le...