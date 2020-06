ECONOMIA

UDINE (LZ) Una perdita del fatturato che tocca il 20% e il lavoro assicurato è quello sulle commesse portate a casa prima del lock down. Non è confortante la fotografia scattata dal Comet, il cluster regionale della metalmeccanica, portavoce degli interessi di circa 3.800 imprese e di oltre 58.000 occupati in Friuli Venezia Giulia. Un comparto che rappresenta il 48% delle aziende del manifatturiero regionale e che esce dallo stop causato dall'emergenza Covid con evidenti difficoltà, nonostante sia stato uno dei primi a riavviare la produzione. Se durante il lockdown 7 imprese su 10 sono state costrette alla chiusura, il 64% dichiara di aver riaperto i reparti di produzione entro 3 settimane dallo scorso marzo, quando l'intera Italia si è fermata. Comet ha deciso di sondare lo stato dell'arte di un comparto che gioca un ruolo importante per l'economia del Friuli Venezia Giulia dando il via a un sondaggio tra imprese per testarne l'andamento. Dai risultati emerge che oltre il 43% delle aziende sta lavorando quasi esclusivamente su commesse acquisite prima del dilagarsi della pandemia, mentre le altre imprese lavorano su nuovi ordini dal mercato italiano che attualmente rappresenta il 53%, con il mercato europeo che traina l'export tra Berlino, Vienna, Parigi e Ginevra. Una ripartenza che, però, deve fare i conti con tre quarti delle aziende che dichiarano un calo del fatturato maggiore del 20% rispetto all'anno precedente e solo il 13% vede un aumento degli ordini nel medio e lungo periodo. «Siamo in recessione: è innegabile - afferma Sergio Barel, Presidente del Cluster Comet - ma questo colpo, per quanto forte, non deve indurre a inutili isterie. Bisogna essere consapevoli, sì, ma proattivi e reagire».

Difficile, insomma, archiviare perdite e stop imposti, ma non ci si può permettere il lusso di rimanere fermi a fare i conti degli ultimi tre mesi; ora serve dinamismo per rimanere sul mercato, sempre più competitivo. Così il 5% degli imprenditori della metalmeccanica regionale ha già riconvertito il proprio assetto produttivo e può sembrare un numero risibile, ma è un segnale che qualcosa «si muove. Gli imprenditori chiedono un supporto agli investimenti non solo legati all'hardware prosegue Barel - ma anche, e soprattutto, per acquisire nuove competenze capaci di avviare nuovi business». Una necessità di conoscenza già compresa dal Cluster che oltre un mese e mezzo fa ha avviato il progetto Re-action Fvg, tavoli di lavoro settimanali realizzati online, che vedono la partecipazione di consulenti, imprenditori, manager e figure di spicco del mondo accademico e dell'industria italiana. Webinar, oggi diventata parola chiave, che portano la testimonianza di imprese che hanno già apportato cambiamenti strategici e organizzativi, linee strategiche da seguire. «Servirà ideare nuovi prodotti, servizi e implementare nuovi modelli di business» conclude fiducioso Barel, sottolineando come, grazie a Re-action, siano già nati 8 gruppi di lavoro, ma avvertendo che «il supporto serve subito, per non rendere vane le azioni che le imprese hanno avviato sin da subito». Sembrando dunque queste le premesse per rimettere in moto un intero settore che conta oggi, in Friuli Venezia Giulia, un insieme di aziende che per oltre il 52% ha un fatturato annuo inferiore ai 5.000.000 di euro e che, per il 42%, annovera meno di 20 collaboratori. Un comparto dove, per numero, dominano piccole e medie imprese e dove solo l'1%, al 31 dicembre 2019, dichiarava una classe di addetti tra i 250 e i 499 dipendenti. Realtà che necessitano di un percorso ad hoc rispetto alle grandi imprese, in un settore capital intensive, dove anche l'arresto della singola realtà può non solo danneggiare l'intera filiera, ma anche insidiare un effetto domino di incertezze per tutta l'economia regionale. Doverosa, quindi, l'indagine avviata da Comet che ha coinvolto un campione di oltre 100 imprese, le cui risposte, tutte formulate in anonimato, hanno restituito una fotografia nitida della situazione attuale e degli effetti dell'allentamento delle misure restrittive iniziate lo scorso 4 maggio.

