Metalmeccanica in salute, volano le esportazioni

L'ANALISIUDINE In provincia di Udine l'industria metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono stati diffusi ieri in occasione de I giorni della metalmeccanica, iniziativa di Federmeccanica.In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale...