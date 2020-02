DIOCESI

UDINE Da ieri e fino a domenica 1° marzo compresa sono sospese le celebrazioni pubbliche delle messe feriali e festive, la celebrazione di matrimoni e di sacramenti e per i funerali ci sarà una breve celebrazione della Parola con la benedizione del corpo del defunto da tenersi direttamente in cimitero. Chiusi gli oratori, le chiese restano aperte per la preghiera personale. Sono le indicazioni che ieri l'Arcidiocesi di Udine, con una lettera diffusa dall'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, ha diffuso a seguito delle prescrizioni emanate dalla Regione in accordo con il Governo nazionale per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Le disposizioni sono state decise in sintonia con gli altri vescovi del Friuli Venezia Giulia e sono quindi applicate in tutte le diocesi della regione, compresa Pordenone. Già durante le celebrazioni della scorsa fine settimana, in alcune chiese del Friuli, fra cui la Purità a Udine, i sacerdoti avevano invitato a soprassedere allo scambio del segno della pace e non hanno distribuito la Comunione in mano. Evitate le concentrazioni di persone, l'arcivescovo invita comunque i sacerdoti a celebrare la messa nella chiesa parrocchiale alla presenza di uno o due ministranti e a segnalare queste celebrazioni con il suono delle campane, così da invitare i fedeli a unirsi spiritualmente alla preghiera liturgica. Inoltre, l'arcidiocesi trasmette ogni sera alle 18.30 la Messa dalla Basilica delle Grazie attraverso la propria emittente, Radio Spazio. Prescrizioni che giungono in una settimana molto particolare per la Chiesa, poiché domani è la giornata delle Ceneri, con la quale inizia la Quaresima. La sospensione delle celebrazioni, naturalmente, vale anche per questa circostanza. «Queste disposizioni non devono deprimere il senso comunitario della nostra fede, ma anzi rinforzarlo, volendo essere, noi credenti, cittadini consapevoli, corresponsabili e solidali nelle specifiche condizioni date», ha affermato monsignor Mazzocato. «La fede illumina i nostri passi, dà vigore alla speranza, rinforza quella premura di carità che è vicina verso chi è più debole, in particolare verso quanti sono stati contagiati dal virus e verso tutti coloro che in vario modo si stanno adoperando per fronteggiare l'emergenza». L'arcidiocesi precisa altresì che sono sospese le celebrazioni devozionali, come la Via Crucis, e altri incontri di preghiera comunitari. Riguardo ai funerali, se in questa settimana si dovrà limitarsi alla celebrazione della Parola e alla benedizione in cimitero, la messa esequiale potrà essere celebrata al superamento di questa fase di emergenza. Sospese le attività di catechismo, gli incontri formativi per ragazzi, giovani e adulti, i ritiri spirituali e qualunque altro tipo di incontro assembleare. Le attività caritative, invece, continueranno nel rispetto delle esigenze generali di prevenzione indicate dall'ordinanza delle autorità regionali. Sospese le attività degli oratori e le scuole materne parrocchiali si attengono alle disposizioni date dall'autorità pubblica.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA