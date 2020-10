OGGI POMERIGGIO

UDINE Oggi alle 17 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Udine si rinnova il tradizionale voto cittadino con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che avrà al suo fianco i parroci della città.

Il voto cittadino, istituito nel 1555 per debellare la peste, ripetuto più volte nei momenti di grandi tragedie e difficoltà che hanno segnato la storia della città, è diventato un appuntamento annuale importante che riunisce autorità civili e religiose per un grande omaggio alla Madonna delle Grazie e per chiedere la sua protezione su Udine.

Le cronache del Cinquecento riferiscono che il contagio fu introdotto a Udine da masserizie infette trasportate da ebrei che si erano recati a Capodistria (città già da tempo decimata dalla pestilenza) e che il primo decesso fu quello di un'ebrea, moglie di tal Gioseffo da Muggia (Josefo de Muggia). Sulla facciata della sua abitazione venne fatta poi murare una lapide con la scritta Memini MDLVI. Il tutto in una casa in borgo del Fieno (oggi piazza Venerio), con gli ebrei che vennero per questo perseguiti e cacciati dalla città.

Una celebrazione che quest'anno assume un significato ancor più profondo trovandoci in tempo di pandemia. Non a caso, durante il periodo del lockdown l'arcivescovo di Udine ha voluto celebrare proprio in questo santuario le Sante Messe, feriali e festive, trasmesse in diretta televisiva, un invito rivolto alla comunità diocesana a stringersi in preghiera attorno alla Beata Vergine delle Grazie.

