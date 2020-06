I CONTI DEL BILANCIO

UDINE Entro la settimana il Governo darà riposta alle Regioni a Statuto speciale sulle risorse straordinarie che metterà a disposizione. Si capirà se è stata presa in considerazione la richiesta di aumentare l'iniziale posta prevista, cioè un solo miliardo da dividere per cinque, con la previsione di circa 220 milioni per il Friuli Venezia Giulia. Ad attendere l'appuntamento è l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha dovuto sottoporre alla Giunta un assestamento di bilancio solo tecnico, senza risorse aggiuntive rispetto a fine 2019 causa le spese sostenute per l'emergenza Covid. Avere una risposta sui fondi che arriveranno è questione dirimente per ridare ossigeno alle casse regionali. Insieme al contenuto, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga pone anche una questione di metodo, ovvero la modalità di trasferimento dei fondi che, se fatto attraverso legge ordinaria come per le Regioni ordinarie, potrebbe creare un precedente a detrimento dell'autonomia speciale. Materia di discussione tra le Speciali, che in queste ore si stanno confrontando per essere preparate con il Governo. Nel frattempo continua a far discutere, a Trieste come a Roma, la possibilità di utilizzare il Mes, il Fondo Salva-Stati - al cui interno è stato creato il Pandemic crisis support - che metterebbe a disposizione 36-40 miliardi da utilizzarsi in ambito sanitario. Un ulteriore debito per l'Italia con l'opzione di tempi lunghi (7-10 anni) per la restituzione e tassi minimi. Il Mes è una trappola, sostengono in sintesi M5S, Fdi e Lega; il Mes è un'opportunità è la visione del Pd ma anche di Fi. Al Fvg questo canale porterebbe 763,8 milioni. «Evidente che la decisione spetta al Governo nazionale, ma su tutte le grandi questioni, e questa lo è, sarebbe opportuna una mobilitazione dei portatori di interesse, cioè le Regioni», analizza il componente della Commissione Paritetica e già segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri. Ciò per due ragioni, una che ha a che fare con il rafforzamento dell'istituzione Regione e una direttamente con la sanità. «Covid-19 ha dimostrato che le questioni sanitarie possono mettere in ginocchio un Paese, investire in questo ambito è puntare sulla sicurezza di sistema anche in Fvg osserva - Inoltre, la pandemia ha reso evidente la necessità di rafforzare la medicina territoriale, con nuovi modelli di prevenzione e comunicazione. Per fare tutto ciò ci vogliono iniziali risorse aggiuntive, che non mi pare siano in circolazione. Il Mes potrebbe fornirle con tempi di erogazione contenuti, per interventi incisivi e rapidi». Il protagonismo delle Regioni «consoliderebbe la loro responsabilità e rafforzerebbe il regionalismo a fronte di nuove spinte centralistiche aggiunge Spitaleri Poiché non sarebbe un protagonismo ideologico, rappresenterebbe uno stimolo a superare posizioni identitarie nelle forze di maggioranza e di opposizione oggi contrarie». L'assessore alle Finanze, la leghista Zilli, continua a mantenere il pollice verso: «Non ci sono condizioni chiare sul suo utilizzo elenca - nessun Paese si è avventurato ad adoperarlo; tecnicamente il Mes diventerebbe un creditore privilegiato dell'Italia. Perciò la questione da tecnica si fa politica: ne va dell'autonomia del Paese». Nelle stesse ore ieri il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli insisteva invece sull'impatto positivo, ricordando quanto espresso nei giorni scorsi anche dall'assessore alla Salute Riccardo Riccardi: «Le ricadute a livello regionale sarebbero imponenti, anche dal punto di vista del rilancio economico innescato dalla leva di una grande liquidità disponibile afferma Shaurli - Questo è un caso in cui il presidente Fedriga farebbe bene a seguire il suo vicepresidente, che ha preso una posizione favorevole rispetto a quelle risorse europee. Anche noi pensiamo che il problema non sia chiedersi se quei soldi servano, ma come spenderli al meglio».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA