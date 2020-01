POLIZIA STRADALE

UDINE Controlli potenziati sulle strade. La scorsa settimana la Polizia stradale è stata impegnata in un'operazione ad alto impatto disposta dal Servizio Polizia Stradale del ministero dell'Interno nel settore del trasporto delle merci pericolose. L'operazione è stata chiamata così per l'estensione territoriale, la specificità degli obbiettivi perseguiti, ed il coinvolgimento di personale di provata esperienza e competenze specifiche. Obiettivo dichiarato il contrasto di fenomeni illeciti che attentano alla sicurezza della persona e dei trasporti nella circolazione stradale, nonché al libero e corretto svolgimento delle attività di impresa. Le pattuglie impiegate hanno controllato 82 veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, fra cui diverse cisterne contenenti liquidi infiammabili, corrosivi e materie gassose, elevando 27 infrazioni al Codice della strada.

Sono emerse violazioni attinenti le prescrizioni del conducente, il sovraccarico e l'equipaggiamento di sicurezza. In alcuni casi i complessi veicolari di nazionalità estera sono stati sottoposti a fermo amministrativo sino all'avvenuto pagamento della sanzione e al ripristino delle irregolarità riscontrate.

L'intensificazione dei servizi di controllo, per prevenire e reprimere fenomeni criminosi sulle strade e garantire sicurezza agli automobilisti in transito nella provincia di Udine, dal 13 gennaio al 19 gennaio hanno consentito -attraverso le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza- la verifica di 612 veicoli: 330 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 736 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 7, 6 le carte di circolazione. Nel periodo, contestate 120 violazioni per eccesso di velocità, 25 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 19 violazioni per l'uso del telefonino alla guida, una fra le cause maggiori d'incidentalità e fonte primaria di distrazione alla guida.

