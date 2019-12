Mercatovecchio riapre ai pedoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPEREUDINE Il primo tratto di via Mercatovecchio si libera dal cantiere: da ieri, infatti, è stata aperta la porzione iniziale e, da oggi, secondo quanto comunicato dall'amministrazione, il segmento tra piazza Libertà e via Mercerie sarà riaperto ai pedoni. Solo a loro però: per tutti i mezzi, compresi quelli al servizio delle persone invalide, l'area sarà off limits e, per evitare comportamenti scorretti, Palazzo D'Aronco ha deciso di posizionare manufatti in cemento sulle intersezioni con la piazza, con via Rialto e con la stessa via...