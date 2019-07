Mercatovecchio, ora il Comune ci ripensa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RETROMARCIAUDINE Il lotto unico per i lavori di via Mercatovecchio fa arrabbiare i commercianti e Palazzo D'Aronco ci ripensa. Dopo la riunione con i negozianti della strada, infatti, il vicesindaco Loris Michelini fa sapere che «c'è la possibilità di tornare al piano previsto inizialmente». La decisione verrà presa stamattina in un incontro tra le ditte e gli uffici tecnici del Comune.GLI ANTEFATTIIl cronoprogramma che il Comune ha presentato a cittadini e commercianti prevedeva 270 giorni massimi di cantiere e la suddivisione dei lavori...