Mercatovecchio, il progetto al centro di un incontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROUDINE La partenza del cantiere è imminente e l'amministrazione ha deciso di illustrarne step e cronoprogramma in un incontro pubblico, come già era stato fatto per il cantiere di via Aquileia. L'appuntamento, per cittadini e commercianti interessati, è per lunedì prossimo, 10 giugno, a partire dalle 17.30 in Sala Ajace, dove il sindaco Pietro Fontanini e il vice Loris Michelini spiegheranno l'intervento di sistemazione che, per i prossimi mesi, interesserà la strada centrale di Udine. Secondo quanto anticipato dallo stesso...