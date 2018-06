Mercatovecchio, il pallino al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Dopo un ricorso principale e altri cinque per motivi aggiunti, sei camere di consiglio cautelari e tre udienze di merito al Tar del Fvg, la storia infinita del duello legale fra i commercianti della via e la passata amministrazione comunale sul progetto per i lavori di Mercatovecchio, si chiude con una vittoria (seppur parziale) dei ricorrenti. Con una sentenza complessa (vedi articolo a parte) il Tribunale amministrativo ha ritenuto «improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse» il ricorso principale e il primo per...