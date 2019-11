Mercatovecchio è iniziata ieri la posa delle pietre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORIUDINE Il cantiere di via Mercatovecchio fa passi avanti: ieri, infatti, è iniziata la posa della pietra sulle fasce laterali della strada, dal sottoportico alla canaletta, per ora sul lato sinistro (guardando da piazza Libertà verso via Sarpi). Approfittando di una tregua dal maltempo (una tregua che si spera duratura), la ditta ha quindi dato il via alla pavimentazione, una tappa che a questo punto acquista pure un significato simbolico, dato che da alcuni mesi il cantiere sembrava andare avanti a rilento, a causa degli scavi e degli...