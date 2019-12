Mercatovecchio, con la variante i tempi si allungano di 40 giorni

(AL.PI.) Con la variante in corso d'opera di via Mercatovecchio, si allungano di 40 giorni anche i tempi contrattuali del cantiere. La giunta, infatti, ieri ha approvato la modifica del costo dei lavori (200mila euro in più per circostanze impreviste, che erano già stati annunciati) e, contestualmente, anche i giorni di durata: prima erano 240, ora sono 280, cosa che porterebbe a chiudere il cantiere per fine marzo 2020. Nella stessa seduta, l'esecutivo ha detto sì anche ai progetti di fattibilità per un milione di euro di asfaltature per il prossimo anno, che riguarderanno soprattutto le periferie. Il primo lotto da 500mila euro comprende via Sondrio, via Codroipo (tra via Tarcento e via Bernardinis), via Sanremo (da via Cividina verso sud), una parte di via Emilia e tutto il Peep Est con le vie Beretta, Cadel, Marcuzzi, Foschiani, Cefalonia, Bosi, Marzona, Rami e, ancora, via Riccardo di Giusto (tra via Cividale e l'incrocio con le vie Garibaldi Osoppo/Salvo D'Acquisto), via Valente, via Miglioranza, via Periz, via De Gregori e via Calligaris. Il secondo blocco invece riguarderà via dei Rizzani (tra i vicoli Sillio e Caiselli), via Gonars, un tratto di via Marsala (fino a via Trapani), via Caduti del Lavoro (da via Trapani al piazzale), via dei Molini, via Conegliano, via del Boscat, e molte strade del Peep Ovest come via San Domenico, via Resistenza, via Colonia Caroya, via Reconquista, via Ausonia, via Derna, via Asmara, via Massaua, via Tripoli e via Bengasi. Approvato anche il progetto di fattibilità per il rifacimento del porfido.

