Mercatovecchio chiude per il cantiere fino ad ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Da oggi, scatta il divieto di transito in via Mercatovecchio. Stamattina, infatti, verrà firmato ufficialmente il contratto per l'avvio del cantiere ed entrerà in vigore l'ordinanza che vieta alle auto di passare lungo l'arteria centrale della città. Il primo lotto dei lavori riguarderà il tratto compreso tra la Salita del Castello (esclusa) e via del Monte (esclusa): i veicoli provenienti da via Manin dovranno quindi svoltare su via Vittorio Veneto, tranne i residenti e gli autorizzati che potranno accedere al Colle del...