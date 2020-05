MANIAGO

L'ex assessore al mercato Gianfranco Turatti (nella giunta di centrodestra guidata da Alessio Belgrado) ha espresso alcune considerazioni sullo spostamento del mercato settimanale, ma nella sostanza promuove l'idea: «Un provvedimento che mi trova pienamente d'accordo e in sintonia. Il protocollo di sicurezza, appena ridisegnato dall'amministrazione, è conforme e in osservanza alle misure anti-Coronavirus. Gli spazi ridefiniti per adeguarsi alle nuove regole dettate dall'emergenza del dopo lockdown, lo spostamento e la ricollocazione delle 31 bancarelle dei stalli di vendita dal centro della piazza all'area del cimitero rappresentano il naturale prolungamento del mercato per evitare il rischio di assembramenti e il risveglio della pandemia». Per Turatti «Bene ha fatto l'amministrazione comunale ad avere queste attenzioni che rappresentano, secondo la parte politica opposta a chi governa ora, il meglio. Saranno difficili da digerire da parte degli operatori e sono consapevole che influiranno negativamente sulle attività. Tuttavia questo sacrificio sarà temporaneo e andrà a beneficio della salute di tutti, operatori e clienti». Turatti si augura comunque «Che alla fine di questa epidemia, tutti gli operatori siano ricollocati nella pianta di mercato originale e non ci siano postazioni davanti alle entrate dei negozi con rete fissa».

