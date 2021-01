IL MERCATO

UDINE Mercato immobiliare in provincia di Udine: compravendite in aumento del 5,3% e valori stabili.

Da Aiello a Visco, 112 comuni in fila in ordine alfabetico, spalmati su 225 pagine, con numero di abitanti e focus approfondito dal capoluogo Udine ai più piccoli territori del Friuli, con i prezzi di acquisto e di affitto (da un minimo a un massimo), a seconda delle condizioni, se si tratti di un edificio nuovo o da ristrutturare. Comprese le valutazioni dei terreni agricoli (con tutte le tipologie di destinazione) e di quelli edificabili. L'Osservatorio del mercato immobiliare 2020 della Confcommercio Fimaa Udine ritorna con una valutazione puntuale sull'andamento dei mesi precedenti, utile contributo al lavoro della categoria e all'urgenza di informazione da parte dell'utenza. «Con questa rinnovata iniziativa, la Federazione italiana mediatori agenti d'affari aderente a Confcommercio della provincia di Udine dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo conferma quanto sia importante sul territorio il dibattito sulla compravendita degli immobili e come ci sia bisogno di un punto di riferimento di questo genere. Pure in tempi di pandemia, un evento che ha sconvolto l'economia». «Corretto osservare in premessa commenta il presidente del gruppo provinciale Confcommercio Fimaa Lino Domini come la straordinaria emergenza di questi mesi non abbia influito sulle transazioni, cresciute del 5,3% rispetto al 2019, mentre gran parte dei valori immobiliari sono rimasti stabili». I motivi? «La clientela è propensa a comprare immobili per rendere la sua vita più agevole in un contesto pandemico. E dunque si cercano giardini, terrazzi e spazi abitativi che consentano di sopportare la nuova realtà».

