PREOCCUPAZIONEUDINE Il sindaco rassicura gli operatori del mercato del Parco del Cormor, preoccupati di dover cambiare sede dopo la sistemazione del colonnato coperto, attuale sito per le bancarelle del sabato mattina, che vendono frutta e verdura a chilometri zero. «Se necessario - fa sapere il primo cittadino -, modificheremo il progetto per mantenerlo nella posizione attuale. Non C'è alcuna volontà di spostarlo». Nel frattempo...