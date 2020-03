COMMERCIO

UDINE (cdm) Vertice con le categorie in Comune ieri a Udine. Per fare il punto sui provvedimenti previsti dal governo, ricordare le buone pratiche e annunciare una distribuzione a tappeto di vademecum nelle varie attività cittadine. Il Pd per bocca di Alessandro Venanzi aveva appena chiesto, con una mozione sottoscritta da tutte le opposizioni, al sindaco di Udine Pietro Fontanini di convocare categorie, sindacati e tutti i referenti coinvolti loro malgrado dall'impatto dell'emergenza coronavirus per un confronto «sulle richieste e le necessità più urgenti», nonché di convocare un tavolo di coordinamento con i Comuni della cintura. «Mi chiede di convocare le categorie? Le ho già convocate questo pomeriggio, senza l'invito del Pd», la risposta di Fontanini, che ieri ha riunito ad un tavolo le associazioni, da Confcommercio a Confesercenti, da Confartigianato a Cna a Federfarma. Una messa in pratica di quanto disposto dal Governo. «Il centro stampa del Comune - spiega l'assessore Alessandro Ciani - stamperà dei volantini con il vademecum del ministero sul coronavirus, che dovranno essere messi in tutti i luoghi pubblici, per ricordare ai cittadini le regole da adottare. Ma nessun allarmismo». «Faremo avere il volantino - spiega il presidente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan - ai nostri iscritti perché lo mettano a disposizione nei locali pubblici, in palestre, supermercati e farmacie. Siamo a disposizione per sensibilizzare i soci. Senza allarmismi». Anche gli artigiani, spiega Eva Seminara di Confartigianato, saranno della partita: «Abbiamo sospeso corsi di formazione e riunioni, per il resto cerchiamo di procedere con le nostre normali attività. Chi lavora con il pubblico ha ridotto parecchio il suo giro d'affari».

NEGOZI

La situazione in città (e in Friuli) non invita troppo all'ottimismo. Per dire, nel cuore di Udine, alla galleria Antivari (ex Astra) c'è chi calcola «un 20-30 per cento di vendite in meno» fra tutte le attività già prima che ci fosse la notizia dei primi contagi friulani. E su fronte mercati, che Pavan conosce benissimo (è vicepresidente nazionale di Fedagromercati), è un pianto. «Per i freschi, per le esportazioni è tutto bloccato, soprattutto con la Croazia e i Paesi dell'est. Non solo piattaforme come Padova e Verona, ma anche Udine nel suo piccolo la movimentazione delle merci è a zero verso l'estero. Nel nostro Paese c'è movimento, ma i consumi non sono nella linea: la grande distribuzione ha avuto un picco quando tutti sono andati a testa bassa a rifornirsi alle prime notizie dei contagi, poi c'è stato anche qui un calo spaventoso. La scorsa settimana, anche in Friuli, si è registrato un ammanco di quintali venduti del 30%, che è tanta roba. Stiamo vivendo una situazione abbastanza delicata. Sono in costante contatto con le altre piazze: a breve faremo una riunione a livello nazionale e per capire cosa fare». Per non parlare del turismo, dove, secondo i dati di Confcommercio, «il calo anche del 90% delle prenotazioni è ormai un dato assodato. Anche nella ristorazione sono tutti molto preoccupati», dice il presidente mandamentale. In compenso, al centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco Antonio Maria Bardelli ritrova il sorriso dopo i flussi in calo (ma con carrelli sempre pieni, quindi con fatturato in tenuta) del weekend precedente: «L'ultimo fine settimana - dice Bardelli - non è andato niente male. La gente è tornata alla normalità. Abbiamo notato una riduzione dell'effetto coronavirus, che la prima settimana è stato impattante, pur senza casi, per un effetto psicologico che siè diffuso in tutta Italia. Abbiamo dati di Roma e di Napoli anche più impressionanti dei nostri. Ma la gente adesso è tornata a fare acquisti».Sul tavolo della Regione ieri sono arrivate le richieste di Confcommercio (con Giovanni Da Pozzo) e Federalberghi (con Paola Schneider): promuovere presso le banche una moratoria su mutui e interessi per un anno per le strutture ricettive, una linea anticrisi, un fondo risarcitorio per il turismo, ma anche l'esenzione temporanea datributi regionali e comunali. Oltre all'apertura di un tavolo di crisi. La Regione ha risposto. L'assessore Sergio Emidio Bini ha annunciato che il maxi-emendamento alla legge SviluppoImpresa metterà a disposizione 25 milioni di euro di finanziamenti agevolati per imprese coinvolte nella crisi da coronavirus in deroga alla regola del de minimis. Inoltre ci sarà un tavolo di crisi per il turismo. Il governatore ha convocato le banche per «fare squadra» per gli aiuti. Secondo Pavan la cosa importante è «che la burocrazia sia ridotta al minimo. Le nostre aziende sono piccole e non strutturate».

