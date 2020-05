LA RIPARTENZA

UDINE Una data che, per molti, sarà da segnare sul calendario. Il 4 maggio, l'avvio della fase 2, è l'inizio della ripartenza, l'uscita da quel lockdown tanto asfissiante non solo per i cittadini, ma anche per tante attività che dopo cinquantaquattro giorni possono finalmente riaprire. La fine dell'attesa è stata accolta positivamente anche dai tanti clienti che hanno ricominciato a frequentare le attività commerciali. Come al punto Sme di Martignacco dove, all'insegna del ripartiamo in sicurezza, alle ore 9 di ieri si sono riaperte le porte per gli acquirenti, chiuse già dal 12 marzo scorso.

CLIENTI PREPARATI

«Fin da subito abbiamo avuto un buon accesso di clienti - racconta Giovanni Meroi responsabile punto vendita della Sme a Martignacco - anche grazie al tam tam fatto sui social, ma nessun problema di assembramento». Moltissimi coloro che non si sono fatti trovare impreparati sulle nuove regole, come l'obbligo di entrare con mascherina e guanti o mantenere il distanziamento sociale.

«Noi abbiamo messo in sicurezza tutte le postazioni, il personale indossa i dispositivi di protezione individuale, le cassiere hanno una visiera e tutti i banchetti sono dotati di plexiglass». In sostanza nessuna possibilità di contatto «che tranquillizza sia i lavoratori sia la gente».

NON TUTTO SI COMPRA

Qualche naso storto nello scoprire che non tutti i prodotti erano in vendita: «Ci siamo attenuti alle disposizioni isolando ae transennando tutte le merci sugli scaffali che non possono essere acquistate». Off limits pertanto il reparto arredamento da giardino, la valigeria e mobili. Esclusi dai beni di prima necessità anche i passeggini: «Non tutti hanno accettato di buon grado questa cosa. È difficile capire perché cui un passeggino, magari indispensabile, non possa essere venduto».

Complice anche una clientela giovane, il pagamento con carte e bancomat è stato gettonatissimo «diciamo che i ragazzi sono più abituati a usare la moneta elettronica». Ridotto l'uso del contante forse perché associato al rischio contagio.

TRACOLLO DELL'AUTO

A riaprire anche il settore auto che, mai come adesso, necessitava una boccata d'ossigeno. «A marzo il calo delle vendite è stato dell'89% - spiega Giorgio Sina, presidente regionale e provinciale di Udine del gruppo auto moto ricambi - ad aprile del 98%. La perdita complessiva nei primi quattro mesi dell'anno è in media del 45%». Un comparto completamente bloccato dal lockdown, che a fine anno potrebbe far segnare un meno 40% «sperando in una piccola ripresa tra ottobre e dicembre». Il potersi spostare in automobile in tutta la regione darà nuova linfa e potrebbe fare da volano al settore: «Riaprire è stato emozionante. Noi come azienda, feste escluse, non avevamo praticamente mai chiuso in tanti anni di attività. Purtroppo non abbiamo potuto farlo con tutto il personale, ma contiamo di ritornare al 100% del lavoro entro un mese. L'officina è attiva da una quindicina di giorni e già ora ha appuntamenti che ci consentiranno di reimpiegare circa il 70% del personale».

ROTTAMAZIONE NECESSARIA

E se un aiuto al mondo dell'auto può venire dalla possibilità di fare molte cose on-line - «anche se durante il lockdown la richiesta si è ridotta tantissimo» - ecco che un'altra mano può essere data dal timore di essere contagiati utilizzando i mezzi pubblici: «La gente si sente più sicura a bordo della propria auto». Questo, però, espone a un altro problema: quello ambientale. «La metà del parco auto in Friuli, infatti, ha più di dieci anni, il che significa meno sicurezza, più costi di manutenzione ma anche più inquinamento. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di istituire contributi per la sostituzione delle auto più vecchie».

Un incentivo che non aiuterebbe solo gli acquirenti, ma anche le concessionarie «un settore che, senza indotto o fabbriche, è pari al 3% del PIL nazionale».

CASA CON GIARDINO CERCASI

La ripresa di ieri ha riguardato anche il settore immobiliare, un mercato che causa Covid-19, entro il 2021 potrebbe fare segnare un -35% a livello nazionale. «Dopo due mesi di stop - racconta Andrea Ricco, titolare dell'omonima agenzia immobiliare a Udine - il settore si è risvegliato e sono ricominciate le telefonate per fissare gli appuntamenti».

Ci vorrà però almeno una settimana per capire come il settore reagirà alla riapertura «lavorare sugli immobili disabitati è più facile, più complicato sugli altri, soprattutto perché vanno evitati gli assembramenti e quindi preferiamo fare le visite senza i proprietari».

Al momento il grosso del lavoro si è concentrato nell'igienizzare gli uffici e organizzare le richieste raccolte in questi due mesi, «a primo impatto la riapertura è stata frenetica». Così, mentre in quest'ultimo periodo si è registrato un aumento delle richieste di case con giardino «forse per assicurarsi comunque la possibilità di uscire di casa anche se si dovesse ritornare a chiudere tutto», Ricco di una cosa è certo: le vere conseguenze della quarantena si sentiranno solo nei prossimi mesi. «Prevedo un calo dei prezzi e c'è già chi, fiutando l'affare, chiama per capire se ci sono clienti in difficoltà con assoluta necessità di vendere».

TAKE-AWAY OK, MA LE REGOLE?

Alla pizzeria e ristorante Piccolo Biffi di Udine, invece, non è cambiato nulla. Anzi, se possibile, l'apertura di ieri ha creato qualche difficoltà. «Purtroppo nessuno ci ha dato delle linee guida - spiega il titolare Diego Giordano - nessuno ci ha detto cosa dobbiamo fare per essere a norma quando entra il cliente. Ad esempio, il plexiglass alla cassa deve esserci?». L'incertezza dunque prosegue e mentre non arrivano risposte, i giorni passano. «Il mio locale è nella stessa situazione del 10 marzo. Anche se dicessero che il 15 maggio i ristoranti possono aprire ai clienti, sarebbe impossibile mettersi in regola in così pochi giorni».

L'asport rischia di essere quindi solo un modo effimero per attenuare la situazione: «Un ristorante senza assembramento non ha guadagno. Che il cliente venga a prendersi la pizza per portarsela a casa va bene, ma non copre le spese che abbiamo. Ci vogliono il caffè, la bottiglia di vino, la tavolata, l'amaro... Così si rischia solo di riaprire per poi chiudere il mese dopo. E per sempre. Io stesso fino a oggi ho avuto l'80% di mancati incassi. Hanno chiuso le attività per un'emergenza sanitaria? Bene, allora chiediamo di riaprire tutti, ma in sicurezza e nelle stesse condizioni di prima. Per noi, per i clienti e per il portafoglio».

Tiziano Gualtieri

