SCUOLE

UDINE Udine al 15. posto nella classifica della ristorazione scolastica a livello nazionale. È la fotografia scattata da Foodinsider, osservatorio delle mense scolastiche che ha presentato il 5° Rating dei menù scolastici ed una indagine sulla mensa post lockdown. La situazione è stata fotografata fino a febbraio valutando l'equilibrio e l'impatto sull'ambiente di una cinquantina di menù scolastici italiani, rappresentativi del 28% circa del panorama. Udine ha ottenuto 116 punti mentre Pordenone è al 41. posto con 76. Nella top ten figurano Cremona al primo posto con 184, Fano 179, Jesi 166, Trento 165, Rimini 156, Bergamo 153, Mantova 152, Perugia 146, Sesto Fiorentino 133, Bolzano 132.

IL CASO UDINE

A Udine non sono mancate le proteste a causa di una serie di criticità ancora non risolte come problemi di sporcizia alla Mazzini e alla Zorutti, rilevati dalla commissione mense. Tra le varie questioni ancora irrisolte, i genitori lamentano la mancanza di tovaglioli, di posate e che pane e tonno vengano acquistati nei discount. A ciò si aggiunge la mancanza di personale, porzioni troppo piccole e non sempre arrivano tutti i pasti. I genitori sono sul piede di guerra e hanno minacciato di ritirare i figli dalla ristorazione scolastica.

IL RATING

Tornando al rating, l'indagine ha registrato un moderato sforzo verso proposte più sane e sostenibili: più legumi e meno carne rossa e alcune iniziative degne di nota contro lo spreco. Un dato risalta tra tutti: mangiare a scuola dopo il lockdown cambia. Si semplificano i menù e le ricette si appiattiscono su paste in bianco, al pomodoro o al pesto e pizze, scompaiono minestre e brodi e le polpette diventano bocconcini. Ed ancora menù semplificati, insieme all'assenza di controlli da parte dei genitori e all'invasione delle stoviglie monouso sono le note più dolenti. Sono soprattutto queste ultime a far crescere gli oneri economici per i Comuni e i costi ambientali. La soluzione più green è quella di Venezia, dove i bambini sono abituati da anni a portare le stoviglie da casa, a cui si sono aggiunte la borraccia e la tovaglietta lavabile fornite dal Comune. Di positivo c'è più silenzio mentre si mangia, sia in refettorio sia in classe, e un investimento sulla forza lavoro. Dopo anni di tagli del personale per la chiusura di cucine, introduzione di piatti processati ed efficienze di processo, si rende fondamentale aumentare la forza lavoro. Inoltre, rivela sempre l'indagine, si allarga la forbice tra chi dà un valore sociale ed educativo alla mensa e chi la considera una commodity. Tra chi ritiene il mangiare a scuola sia uno strumento di cura' dei bambini e continua a cucinare, investendo sulle risorse umane, seppur con più difficoltà e maggiori costi, e chi privilegia i cibi scarta e servi' puntando all'efficienza del servizio. «In epoca di pandemia le cucine e i cuochi stanno alla mensa scolastica come gli ospedali e i bravi medici stanno al Covid» sostiene la direttrice di Foodinsider Claudia Paltrinieri. «La nostra indagine dimostra che più sono diffuse le cucine sul territorio, più i cuochi sono formati e più è facile curare' l'alimentazione dei bambini che, in attesa di vaccini, è tra le migliori armi che abbiamo per proteggere la salute». L'organizzazione della mensa «è una scelta strategica, che dipende dalla cultura e dalla visione degli organi decisionali» commenta la vicepresidente della Commissione Ambiente Rossella Muroni.

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA