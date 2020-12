COMMISSIONE

UDINE Rimangono le criticità nelle mense scolastiche: i genitori segnalano ancora problemi sulla temperatura del cibo e la grammatura dei pasti serviti, e imprecisioni sulle diete speciali; nel frattempo, il Comune annuncia che a gennaio sarà rivisto il menù e modificate le quantità, se l'Azienda Sanitaria darà il suo placet, ma le famiglie minacciano ancora di abbandonare il servizio. «Sarebbe una sconfitta per tutti ha commentato Federico Pirone (Innovare) -, in primis per la città». In commissione istruzione ieri si è parlato di nuovo della ristorazione scolastica, con nodi che si trascinano ormai da alcuni mesi, al punto che la stessa presidente, Elisabetta Marion ha commentato: «Per me, entro il 31 gennaio, fine del quadrimestre, ci devono essere le soluzioni». Sulle tempistiche, però, non si è sbilanciata l'assessore Elisa Asia Battaglia: «La situazione è migliorata rispetto all'inizio ha spiegato -, ma non significa che sia idilliaca. Alcuni aspetti vanno ancora monitorati. I contatti con la ditta e la commissione mense sono continui e c'è grande attenzione. Ci sono problematiche a macchie di leopardo, dovute anche alle modifiche organizzative necessarie per le misure anti-Covid. Il tecnologo alimentare procede con i sopralluoghi e non ci ha segnalato anomalie. L'amministrazione continuerà le verifiche: l'obiettivo è che ai nostri bambini venga offerto un servizio di qualità. La ditta ha già avuto alcune sanzioni per inadempimenti contrattuali rilevati e se necessario continueremo a coinvolgere l'ufficio legale, ma allo stato attuale non abbiamo segnalazioni che ci portino a pensare ad ulteriori penali. Non mi pare la situazione sia un disastro: ho visto miglioramenti e l'impegno della ditta». Dal canto loro, i genitori della commissione mense, rappresentati da Claudio Cescutti, hanno riportato le criticità che hanno riscontrato, chiedendo una maggiore comunicazione: «Abbiamo chiesto di vedere il report del tecnologo ha detto -, perché non abbiamo strumenti per poter monitorare la qualità dei pasti. Nessuno comunque si era accorto che nei primi due mesi le pagnotte servite pesavano 40 grammi invece di 60. In molti plessi, i problemi vengono risolti dal volontariato, con gli operatori che rimangono oltre orario. Se fate i controlli sulla qualità delle materie prime, rendeteci partecipi in modo da tranquillizzarci. Io, personalmente, non sono favorevole al ritiro dal servizio, però diversi genitori lo stanno vagliando». E proprio in merito ai criteri oggettivi di valutazione dei pasti, Battaglia ha annunciato che ci sarà un incontro formativo tra genitori e tecnologo. «Ancora non capisco la posizione dell'amministrazione ha commentato Pirone -; sentiamo parlare di ritiro dalle mense: è un segno di disagio fort».

Al.Pi.

