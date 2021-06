Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAUDINE Preoccupati e insoddisfatti del servizio mensa, si sono sentiti inascoltati dal Comune. Così, dopo un anno (scolastico) di relazioni per segnalare l'inadeguatezza delle porzioni, la non accortezza delle diete speciali, i ritrovamenti di corpi estranei nei piatti, una trentina di genitori delle varie scuole primarie e secondarie della città si sono ritrovati ieri mattina sotto Palazzo D'Aronco per manifestare tutto il loro...