Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMMISSIONEUDINE Non solo genitori e opposizione: contro il livello del servizio di ristorazione scolastica si scaglia anche la capogruppo della Lega.L'AFFONDO LEGHISTA«Rispetto al disastroso inizio - è intervenuta ieri in Commissione Lorenza Ioan, che del servizio ha avuto esperienza diretta come insegnante alla scuola Alberti (dove è andata in scena la protesta del panino) -, abbiamo avuto l'illusione che la ditta abbia interesse ad...