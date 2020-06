LA PROTESTA

UDINE Migliaia di lavoratori a rischio reddito zero. Sono le persone impiegate per gli appalti di ristorazione aziendale. Allarme per la ripartenza difficile delle mense scolastiche: oggi alle 10 un presidio regionale dei sindacati davanti alla Prefettura di Udine nell'ambito di una mobilitazione nazionale promossa dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

LA SITUAZIONE

Senza lavoro, la cassa integrazione esaurita o agli sgoccioli e prospettive molto incerte anche per il futuro, viste le incognite legate alle modalità di riapertura delle scuole e agli stessi servizi di ristorazione aziendale. È la situazione sempre più allarmante in cui si trovano anche in regione alcune migliaia di lavoratori delle mense, uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 nell'ambito della filiera degli appalti.

L'accesso per tutti i lavoratori degli appalti agli ammortizzatori sociali, rimuovendo le attuali cause di esclusione. L'estensione ad almeno 27 settimane degli ammortizzatori sociali con causale Covid. Un sostegno al reddito per i part-time ciclici. La ripresa in sicurezza, da settembre, dei servizi di ristorazione scolastica, come indispensabile completamento dell'offerta didattica e formativa. Queste le principali richieste al centro della mobilitazione, che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle pesanti problematiche, a partire dalla discrezionalità nell'accesso alla cassa integrazione: scaduta la copertura di 18 settimane prevista per la cassa in deroga e il Fis con causale Covid-19, l'accesso agli ammortizzatori non sarà più garantito neppure per i lavoratori le cui aziende versano la contribuzione per l'accesso agli ammortizzatori. Problema nel problema, inoltre, quello dei tempi di pagamento da parte dell'Inps.

INVISIBILI

«Tra i lavoratori e le lavoratrici spiegano i segretari regionali Francesco Buonopane (Filcams Cgil), Adriano Giacomazzi (Fisascat-Cisl) e Matteo Zorn (Uiltucs-Uil) non c'è solo preoccupazione, ma anche la sconfortante sensazione di operare in settori invisibili. Dipendenti e soci lavoratori con contratti part time che difficilmente superano le 20 ore settimanali e attualmente penalizzati, oltre che dall'assenza di reddito che segna questa parte dell'anno per chi opera nella ristorazione scolastica, anche dall'incertezza che incombe sulla riapertura delle scuole e dalla chiusura, o dalla drastica riduzione, dei coperti in molte mense aziendali».

