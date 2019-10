Mense biologiche, il Fvg fa scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRIMATOUDINE Essere bravi e virtuosi e non saperlo. Sostanzialmente è questa la situazione in Friuli Venezia Giulia, regione che eccelle per il consumo di prodotti biologici soprattutto nelle scuole, ma spesso i genitori non sono a conoscenza che i propri figli mangiano bio e sano, e a volte non lo sanno nemmeno i dirigenti scolastici. Prima il pregio, poi il difetto. Il pregio vede il Fvg svettare nella classifica nazionale come regione leader per numero di mense bio in rapporto al numero di abitanti ed eccellere pure nella top five delle...