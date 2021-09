Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTESAUDINE Confindustria Udine e i sindacati hanno concordato che in attesa di decisioni a livello nazionale, le aziende sosterranno parte del costo del tampone fino al 30 settembre, per agevolare l'accesso alla mensa di tutti i lavoratori, compresi coloro che hanno effettuato la prima dose da meno di 15 giorni o sono in attesa della stessa (pertanto sprovvisti di Green pass).Il tavolo tecnico, al quale hanno partecipato la presidente...