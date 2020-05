NUOVE POVERTÀ

UDINE Nell'era covid si trasforma anche il mondo della solidarietà. L'aiuto agli ultimi e a chi non arriva a fine mese (con i nuovi poveri in costante aumento) nella fase 2 cambia volto: indossa la mascherina e si attrezza con i termoscanner come negli aeroporti, mette i marker di distanziamento per terra come nelle stazioni ferroviarie, distribuisce delle card di ingresso come sulle spiagge.

LA MENSA

«Stiamo lavorando per riaprire la mensa di via Ronchi spiega il direttore della Caritas diocesana di Udine don Luigi Gloazzo secondo le norme previste per l'emergenza coronavirus. Stiamo già predisponendo tutto nel rispetto delle regole. Per ora continuiamo a distribuire i cestini con i pasti pronti a pranzo e a cena. Inoltre, visto che le parrocchie durante il lockdown hanno avuto delle difficoltà a distribuire gli aiuti, siamo intervenuti noi assistendo circa 300 famiglie friulane, che avevano bisogno della borsa della spesa».

Come riassume Alberto Barone, responsabile del servizio «oggi in mensa distribuiamo quasi cento pasti al giorno, fra pranzo e cena, con i sacchetti da portare via. Ora che le parrocchie hanno riaperto, diverse famiglie hanno ricominciato a rivolgersi a loro. Stiamo comunque continuando a portare i viveri da cucinare ad un centinaio di nuclei».

Ma presto la mensa cambierà volto. «Stiamo ripensando il servizio. Due persone per tavolo, invece di quattro. Organizzeremo più turni, grazie al gran lavoro dei dipendenti e dei volontari a cui va il mio ringraziamento», spiega don Gloazzo. «I posti a sedere aggiunge Barone sono stati dimezzati, da 52 a 26 . Già prima dell'emergenza coronavirus, tesseravamo le persone, dopo un colloquio al centro di ascolto, per costruire un percorso di uscita dall'emarginazione. Oggi stiamo distribuendo tessere di vari colori a seconda dei turni: ce ne saranno quattro, da mezz'ora ciascuno, con un orario ampliato, dalle 11 alle 13. Per ogni turno potranno mangiare in 26. Fra un gruppo e l'altro ci sarà la disinfezione e l'arieggiamento dei locali. Serviranno più addetti, almeno 15-20 rispetto ai 10-12 di oggi: stiamo ricontattando le persone rimaste ferme durante il lockdown».

Anche la Caritas si doterà di termoscanner. «Ai volontari misureremo la temperatura prima del servizio. Stiamo valutando se farlo anche per gli ospiti. Potrebbe sembrare un po' invasivo per i nostri utenti. Nei ristoranti, per esempio, non è richiesto». Come nelle stazioni (e fuori da molti locali), invece, anche fuori dalla mensa sono stati messi i bollini per il distanziAmento.

Ancora nel limbo, invece, Pan e gaban, l'emporio dove le famiglie in difficoltà possono trovare abiti e oggetti usati a prezzi simbolici. «Stiamo lavorando per riaprirlo, ma ci sono disposizioni diverse per i vestiti usati, che richiedono una speciale sanificazione», spiega il direttore.

Novità in vista anche per l'asilo notturno di via Pracchiuso, che oggi resta aperto anche in orario diurno per accogliere i senza casa e gli emarginati che altrimenti vagherebbero per la città. Si lavora per dare un ricambio agli ospiti e «dare la possibilità a chi è fuori di entrare. Per chi è già dentro, invece, si sta cercando di accelerare le procedure per una sistemazione, come una casa Ater o altre possibilità. Il Fogolar deve restare una struttura di bassa soglia, deve dare una risposta all'emergenza», spiega don Gloazzo. Secondo lui, oggi, ci sarebbero almeno «una settantina di persone senza casa» in giro per la città.

CASTELLERIO

Non è decollato invece il progetto Castellerio, per creare nella foresteria del seminario un centro di quarantena preventiva per i senzatetto e gli emarginati che poi accedono alle strutture stabili come l'asilo notturno. Non che la Caritas lo abbia abbandonato. Anzi. Ma, dice don Gloazzo, «non abbiamo avuto risposte dalla Regione e dal Comune. Non dipende da noi. Abbiamo offerto un'opportunità immediata ma non c'è stata risposta finora. La proposta rimane in piedi. Una struttura di quarantena serve, anche se ora non abbiamo problemi di ospiti positivi. Non è il problema Castellerio. Il problema è avere una realtà che offra questo servizio. Ma alla serenità e la sicurezza dei ricchi ci si pensa, ai poveri mai. Chi lavora con gli ultimi ha il dovere di difendere gli ultimi. Non sono numeri, sono persone». Il direttore della Caritas ribadisce che non è necessario utilizzare un edificio di proprietà della Chiesa: «Castellerio era una soluzione possibile. La foresteria era già pronta, ma se hanno un'altra struttura, ben venga. Perché serve. Tutti sperano di aver risolto il problema del coronavirus per qualche mese. Magari, dico io».

Camilla De Mori

