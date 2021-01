STOP ALLE PRIME DOSI

PORDENONE La riduzione nella fornitura dei vaccini da parte di Pfizer mette a rischio anche la campagna in Friuli Venezia Giulia. Insieme al Trentino Alto Adige e al Veneto la nostra regione paga il prezzo più elevato rispetto ai tagli nella redistribuzione delle fiale. La Regione infatti riceverà un quantitativo di dosi ridotto del 54 per cento. Anziché le quindicimila fiale settimanali (come previsto dal piano) ne arriveranno circa settemila. Questo significa che circa 3.500 persone questa settimana non saranno vaccinate. Da domani frenata sulla campagna: saranno vaccinate solo le persone che hanno già fatto la prima dose. Circa 3.500 persone (sanitari e case di riposo) che invece avevano già prenotato per la prima inoculazione questa settimana saranno richiamate per posticipare l'appuntamento. Stop fino a quando non ci saranno garanzie da Roma sulle consegne. Le agende delle prenotazioni chiuse fino a febbraio. E potrebbero esserci ripercussioni anche sulla seconda fase, cioé sui vaccini a ultraottantenni e persone disabili. Le riserve basterebbero - hanno precisato ieri il presidente Massimiliano Fedriga e l'assessore Riccardo Riccardi - ma c'è l'incertezza anche sugli arrivi sella settimana del 25 gennaio.

AGENDE PIÙ LUNGHE

Per la giornata di oggi - sono 1.800 le prenotazioni previste - non dovrebbero esserci ripercussioni. Ma da domani le agende delle prenotazioni si allungheranno. «Il Friuli Venezia Giulia - sottolinea il governatore Fedriga - ha subito un taglio del 54% delle dosi di vaccino Pfizer per la settimana, un taglio superiore rispetto a quello subito da altre Regioni. E il Nordest risulta l'area più pesantemente penalizzata». Sei Regioni infatti non subiranno alcuna riduzione: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. «È inaccettabile. Penso - aggiunge Fedriga - serva un riequilibrio, dove il taglio venga spartito in modo equanime nel Paese. Ho sentito Pfizer - ha informato il presidente - e mi dicono che dalla settimana successiva si dovrebbe tornare alla fornitura normale, ma se non abbiamo certezze il rischio è che dovremmo decidere di rallentare la campagna vaccinale». «Ci sono Regioni in cui non c'è nessun tipo di riduzione di fornitura. Altre hanno invece un taglio superiore al 50%. Ritengo sia utile un riequilibrio».

I TAGLI

Il taglio, ha spiegato Fedriga, «è stato fatto sulle scatole. Chi ad esempio ne aveva tre ora ne ha una. Rispetto all'organizzazione dei singoli territori, a detta di Pfizer, c'è stato chi è stato fortunato e chi no». E subito aggiunge: «Non si può basare la campagna vaccinale sulla fortuna o sulla sfortuna, ma sulla capacità di vaccinare. Il rischio è che ci sia «un rallentamento della campagna vaccinale in regione», perché «se ci saltano le forniture per le seconde dosi, faremmo un danno incalcolabile». Sulla campagna vaccinale il Fvg è stato «responsabile», «tenendo anche una riserva necessaria in caso di emergenza, che oggi ci basterebbe se avessimo la certezza che dalla prossima settimana si ricomincia con le forniture. La scorta ci permetterebbe di non avere intoppi, ma la certezza non c'è».

I NUMERI

Di certo è che oggi in regione arriveranno oltre settimanale dosi in meno rispetto a quelle previste. Il piano vaccinale regionale in un meno di un mese ha registrato circa 35 mila prenotazioni tra il personale sanitario e le case di riposo. Sono quasi 29 mila le dosi già somministrate con un indice, in rapporto agli abitanti, di 2,14. Il 75% di fiale finora consegnate. Il ritardo di oggi «costringe - come ha sottolineato Riccardi - a rivedere le agende per consentire i flussi del richiamo». Un inevitabile rallentamento di una campagna che stava procedendo piuttosto celermente.

