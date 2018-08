Meno costi e più efficienza, ma serve formazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FORMAZIONE TRIESTE Ma se gli scopi perseguiti dalle nuove direttive della Giunta Fvg si riassumono in una chirurgia migliore e meno costosa in Friuli Venezia Giulia, allora occorre predisporre un sistema formativo adeguato agli effetti desiderati. Una parte importante delle direttive regionali presentate dal vicepresidente Riccardo Riccardi viene, infatti, dedicata proprio a questo fronte, che appare decisivo per la buona riuscita dell'intera operazione. «Trasferire l'attività chirurgica da regimi a maggior consumo di risorse (ricovero...