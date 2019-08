Meno asciugamani lavati: a Muzzana 8mila alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOUDINE Anche il Friuli è stato toccato dal programma Plant for the planet di Accor, uno dei principali gruppi alberghieri mondiali. Oltre 30 hotel dei marchi Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel, Pullman e MGallery partecipano al progetto in base al quale i risparmi di lavanderia generati negli hotel dall'uso responsabile degli asciugamani da parte dei clienti sono destinati a progetti di riforestazione con un impatto dimostrato, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Nello specifico, 11.000 alberi piantumati nell'ultima campagna...