Meloni e Barel: no all'abbattimento degli alberi secolari

AMBIENTEUDINE Ancora polemiche in città sull'abbattimento di alcuni alberi che fiancheggiano le vie cittadine. Questa volta a sollevare il caso di viale Palmanova sono gli esponenti del Partito democratico Eleonora Meloni e Mario Barel.I due membri del Pd si dicono seriamente preoccupati per l'abbattimento delle piante secolari.«Esprimiamo forte preoccupazione per la decisione - sembrerebbe necessaria, secondo il vicesindaco - di abbattere gli alberi (in alcuni casi anche secolari) lungo viale Palmanova. Un danno notevole per la flora della...