Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MEDUNO(lp) Il progetto Fvg in movimento, 10mila passi di salute - che ha già coinvolto 70 Comuni per 59 tracciati in regione - declinato nel percorso Buongiorno ValMeduna, è stato presentato nei giorni scorsi, nella piazza della chiesa di Meduno, alla presenza dei promotori e del Comune, insieme ai rappresentanti della Rete tra istituzioni e associazioni, che hanno realizzato questo proposta per la promozione della salute nelle scelte...