Mediocredito Pd all'attacco sul cambio della guardia

LA POLEMICA

UDINE I Dem del Friuli Venezia Giulia puntano i riflettori sul cambio di presidenza a Mediocredito, la banca parte del Gruppo Iccrea partecipata dalla Regione al 47%, considerando che «il repentino cambio della guardia alla testa di Mediocredito Fvg non può passare sotto silenzio come normale episodio nella vita dell'istituto». Venerdì l'assemblea ha designato alla presidenza il commercialista cervignanese Edgardo Fattor, che succede al professor Alfredo Antonini, docente di Diritto all'Università di Udine, che aveva assunto l'incarico nel luglio del 2018, all'inizio della nuova era di Mediocredito, entrato a far parte del Gruppo Iccrea con la Regione scesa sotto la soglia del 50% nella partecipazione. Antonini ha presentato le dimissioni lo scorso 5 dicembre, per motivi legati alla sua attività di docente universitario. «Quando si assume una carica come quella di presidente riflette però il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva si conoscono bene i carichi di lavoro. E allora queste porte girevoli all'ingresso di Mediocredito suscitano più di un interrogativo». Con Antonini, prosegue Liva, «se ne va un docente universitario esperto in diritto della navigazione, molto meno in banca e finanzia, e dopo pochi mesi dal suo insediamento in Mediocredito Fvg, arriva a dargli il cambio un onesto commercialista di Cervignano. Dalla sanità alla finanza prosegue Liva i metodi della Lega nel fare le nomine non cambiano». Cambia, invece, secondo l'esponente del Pd, «l'atteggiamento dei 5Stelle, per i quali forse non c'è più lo stesso gusto a occuparsi della banca, da quando non governa il Pd». Liva insiste sulle motivazioni che sarebbero all'origine dell'addio di Antonini, ribandendo che «quando ha accettato non sapeva quale sarebbe stato il suo lavoro o, forse incalza -, c'è dell'altro». Lo stesso Liva, però, conclude che «poco importa dato che poco cambia».

A.L.

