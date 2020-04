LA SITUAZIONE

UDINE Ancora sette morti in regione, in virus non molla la presa. Un medico che lavora all'ospedale di Tolmezzo è risultato positivo al coronavirus, ma era asintomatico. A individuare la positività e evitare possibili contagi dentro la struttura è stato lo screening a cui viene sottoposto costantemente il personale. Immediatamente sono scattati tutti i protocolli rassicura il direttore generale dell'AsFc, Massimo Braganti abbiamo ricostruito i contatti del medico che fortunatamente erano stati pochi e la struttura è stata messa in sicurezza. La situazione è sotto controllo.

I CONTAGI

Sono dunque state attivare le modalità operative utilizzate nelle altre strutture dell'Azienda dove si erano verificati casi positivi e a fare la differenza è lo screening perché, come in questo caso, riesce a individuare gli operatori asintomatici. L'AsuFc registra 60 medici contagiati su migliaia di dipendenti e precisa Braganti dalle indagini fatte dal dipartimento di prevenzione per lo più i contagi pare siano avvenuti al di fuori dell'ambiente di lavoro. Numeri che però non devono far abbassare la guardia, ho mandato una nuova comunicazione a tutti i responsabili spiega il dg sull'uso delle mascherine, richiamando all'attenzione tutto il personale. E, infatti, è ancora presto per un ritorno alla quasi normalità anche per l'ospedale di Udine, da metà maggio si può fare qualche ragionamento sostiene Braganti, mentre al Policlinico Città di Udine qualcosa riparte: un paziente in attesa da metà marzo di una prestazione ha ricevuto appuntamento per l'8 maggio. Piccoli passi verso un ritorno alla normalità e anche al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia si respira un'aria diversa con l'aumento dei casi di traumi, segnale che la gente ha ricominciato a spostarsi.

I DATI

Sono quasi 3mila i casi positivi accertati in Fvg, ma il numero dei nuovi casi è di sole 18 persone che portano a 2.995 i casi totali. Il Covid ha fatto registrare altri 7 decessi e le vittime del coronavirus in regione sono 278 con Trieste che rimane il territorio più colpito (144 casi) seguito da Udine con 70 vittime, Pordenone con 60 e Gorizia 4. Crescono i guariti, arrivati a 1.331, mentre i clinicamente guariti sono 147. Rimane invariato il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive e sale di poco il numero di persone ospedalizzate in altri reparti, attualmente 136. A scendere, infine, le persone in isolamento domiciliare passate in un giorno da 1.115 a 1.090.

LO STUDIO

La democratica Chiara Da Giau lancia la proposta di uno studio epidemiologico da affidare al sistema di ricerca regionale, che ci faccia comprendere a fondo l'impatto dei covid-19 in Fvg e agire di conseguenza spiega la consigliera regionale del Pd. Vista la situazione in miglioramento - sottolinea Da Giau - sembra sempre più evidente che la Fase 2 e quelle successive potranno svolgersi in sicurezza se si metteranno in campo misure preventive efficaci e se si faranno scelte fondate su basi assolutamente certe. Dei semplici indicatori di risultato non sono sufficienti a questo scopo. Da qui la proposta di affidare ai servizi competenti all'interno di Regione, Università e Istituti di ricerca del Fvg, il compito di una ricerca epidemiologica descrittiva, analitica, clinica, basata su un campione statistico significativo, per comprendere il reale impatto dell'infezione Covid-19 sul nostro territorio. L'obiettivo è avere indicazioni chiare per l'uso di tamponi e test sierologici, prassi e protocolli sanitari, modalità di riavvio delle attività produttive e sociali.

Lisa Zancaner

